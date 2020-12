¡En plena Nochebuena! Asaltan unidad de transporte público en Ecatepec

Sin importar que fuera Nochebuena y que la mayoría se encontraba prácticamente de camino a casa para poder convivir con sus familiares, un presunto ladrón asaltó una unidad de transporte público que circulaba por Ecatepec, Estado de México.

El momento del robo fue grabado por la cámara de seguridad de la combi y muestra al supuesto ladrón, que no usa cubrebocas, subiendo al vehículo y exigiendo a los pasajeros entregar los objetos de valor, sin importarle que en la unidad viajaba un menor de cinco años y un bebé.

“Dame el chido a mí no me salgas con mamadas” le grita a un pasajero y exige que le de también su cartera. Aunque aparentemente no traer arma de fuego, únicamente con insultos logra intimidar a los presentes.

#asalto en la víspera de #navidad Sucedió ayer en #Ecatepec un asalto más en transporte público pic.twitter.com/p7WoL0ibVi — Ricardo Rivera (@_ricardo_rivera) December 25, 2020

Pese a que una mujer que viajaba con su hijo ya había entregado sus pertenencias, el presunto ladrón la amenaza y la empieza a esculcar en búsqueda de un mejor teléfono celular o cualquier otra pertenencia para robar.

Una vez con el botín, el implicado desciende y le exige al chofer escapar de la zona, mientras que los usuarios comienzan a reclamar al operador por haber hecho la parada al sujeto: “No jodas, viene un niño y un bebé a ti no te quitaron nada” dice una mujer.

Algunas veces parece q los Chóferes trabajan en conspiración con los Ladrones ellos no pierden en la mayoría de los robos — Raul Galindo (@RaulCDJ) December 25, 2020

Hasta el cierre de la presente, se desconoce si se interpuso la denuncia correspondiente.

