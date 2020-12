Médico denuncia racismo en el tratamiento antes de morir por Covid-19

En días pasados, la doctora Susan Moore, antes de morir, denunció a través de sus redes sociales el trato injusto que recibía en su tratamiento para luchar contra el Covid-19 en el Indiana University Health North Hospital en Estados Unidos.

Dr. Susan Moore died today from COVID, but HOW she died is unacceptable. She posted a video to Facebook from an Indiana hospital days before her death about mistreatment. "This is how black people get killed when you send them home and they don't know how to fight for themselves" https://t.co/iSF8rs7qmI pic.twitter.com/3a8qE6DhN3

