Trasmitirán en línea ceremonias tradicionales de Año Nuevo en Japón

Los monjes budistas tocaron una campana gigante el pasado 27 de diciembre en el templo Chion-In de Kioto en preparación para la ceremonia de Año Nuevo conocida como Joya-no-Kane. Este año el evento estará cerrado al público y se transmitirá en vivo en línea debido a la pandemia.

"Este año, debido a la propagación de la infección es inevitable la cancelación de 'Joya-no-Kane"", dijo el monje Osaki Junkei." Muchas personas querían visitarnos y pensamos que teníamos estar a la altura tanto como fuera posible. Entonces, alrededor de las 22:30, horas de la noche de Año Nuevo, hora de Japón, realizaremos una transmisión en vivo en YouTube", agregó.

In the tradition of "Joya no Kane", temples will ring big bells on #NYE 108 times to purify the soul for next year. pic.twitter.com/F6NGYfJR1R

