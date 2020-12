"No sabemos si van a contribuir a una inmunidad colectiva", aseguran expertos españoles sobre vacuna contra Covid-19

Margarita del Val, viróloga española e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, explicó en una entrevista para la cadena Antena 3 Noticias que aún son inciertos los beneficios que pueda traer la vacuna contra el Covid-19 creada por Pfeizer y BionTech, la cual comenzó a aplicarse en México desde el pasado 24 de diciembre y en España cuatro días después.

La investigadora aseguró que la vacuna va a ayudar a que no se saturen los hospitales ni sus áreas de cuidados intensivos, además de que reducirían el número de muertes por coronavirus. Sin embargo, destacó que todavía los expertos no tienen certeza si brindará inmunidad colectiva una vez que esté vacunado un gran porcentaje de la población.

“Ahora las tenemos que mantener todos todas las medidas, tanto los vacunados como los no vacunados. En particular los vacunados todo el tiempo porque no sabemos si ellos contagien aunque no tengan síntomas”, manifestó Del Val, que también comentó que durante los experimentos que realizaron las farmacéuticas en animales, los vacunados sí contagiaban a los no vacunados, aunque con menor carga.

Por otra parte, la viróloga remarcó que es posible que sea necesario vacunar de nuevo después de un lapso determinado, puesto que aún no se ha comprobado la duración que tiene el producto de Pfeizer y BionTech.

Igualmente, Margarita del Val remarcó que “harían falta más vacunas convencionales que pudieran ser almacenadas en la nevera” debido a las temperaturas específicas que necesita la vacuna de Pfeizer para su correcto funcionamiento. En consecuencia, Del Val sugirió que la desarrollada por el laboratorio estadounidense Moderna resultaría más práctica ya que puede ser almacenada en refrigeración normal.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, la viróloga española aseveró que, al menos en el hemisferio occidental, resulta imposible erradicar por completo el Covid-19 en este momento debido al alto número de contagios. “Se puede llegar a controlar durante un buen tiempo, pero como hemos dicho, la única manera de erradicarlo es conseguir que una vacuna impida la posibilidad de contagiar a otras personas”, confirmó Del Val.

