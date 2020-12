Con video, vocero de la Presidencia comprueba que el apagón masivo se debió a un incendio

Esta mañana, en la conferencia de prensa, el Vocero de Presidencia , Jesús Ramírez, difundió un video en donde se puede observar los estragos que dejó el incendio que provocó el apagón del día lunes en distintas partes del país.

Jesús Ramírez, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, compartió en la “mañanera” el video que comprobaba los daños que dejó el incendio en el municipio de Padilla, en Tamaulipas y señaló que “se ha lanzado” una campaña en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Es evidente que no quieren a Manuel Bartlett estos conservadores y muchos. Yo respeto a todos, pero hay un grupo que no quiere a Manuel Bartlett, porque la instrucción que tiene Manuel Bartlett, es más, no es con Manuel Bartlett, es con el Presidente, porque Manuel Bartlett depende del titular del Ejecutivo, yo lo nombré”, aseguró.