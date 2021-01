La ciudad de Abetone en Italia amanece cubierta por dos metros de nieve

Las fuertes nevadas pintaron de blanco la pequeña comuna de la estación de esquí de Abetone el domingo, después de los casi dos metros de nieve acumulada caída el sábado.

150 interventi effettuati da ieri per il #maltempo e le forti nevicate in #Veneto e #Toscana: nella clip #vigilidelfuoco al lavoro con i mezzi spazzaneve per sgomberare le strade a Santo Stefano di Cadore (BL), in provincia di Lucca e sull’Abetone #3gennaio pic.twitter.com/47Q9AAJYw8

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 3, 2021