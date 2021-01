"La pandemia hizo más difícil mi último año en la oficina": Angela Merkel

Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin

Nie in den letzten 15 Jahren haben wir alle das alte Jahr als so schwer empfunden – und nie haben wir trotz aller Sorgen und mancher Skepsis mit so viel Hoffnung dem neuen Jahr entgegengesehen, so Kanzlerin Merkel in ihrer Neujahrsansprache:

