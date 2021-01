Simpatizantes de Trump agreden a la prensa que cubría la protesta en el Capitolio

Los partidarios de Trump se manifestaron en las inmediaciones del Capitolio, donde el Colegio Electoral llevaba a cabo el proceso de certificación de Joe Biden en las elecciones para la presidencia de Estados Unidos.

Durante la sesión y a causa del incremento en la violencia de la protesta, el Senado tuvo que suspender la sesión del debate del Colegio Electoral y se desalojaron varios edificios del Congreso ante el posible riesgo de manifestantes armados.

Mientras a las afueras del recinto los seguidores del presidente comenzaron a golpear a miembros de la prensa que cubrían los eventos.

JUST NOW: protestors charging the media pic.twitter.com/cANlcv5CMP

— William Turton (@WilliamTurton) January 6, 2021