Simpatizantes de Donald Trump escalan paredes del Capitolio

La tarde de este miércoles, simpatizantes de Donald Trump escalaron las paredes del Capitolio en Washington DC para ingresar al inmueble y protestar por la ratificación de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

Varios clips difundidos en redes sociales muestran a los manifestantes escalando las paredes del recinto para poder ingresar mientras gritan consignas como “USA” y otras frases en apoyo a Donald Trump.

Los simpatizantes del actual presidente de los Estados Unidos también portaban gorras con la leyenda Make America Great Again y rostros cubiertos, además se enfrentaron a la policía en las puertas del Capitolio.

Una vez que los manifestantes ingresaron al lugar, el Senado tuvo que suspender la sesión de la ratificación de Biden y se desalojaron varios edificios del congreso.

Por otra parte la alcaldesa de Washington decreto un toque de queda para toda a ciudad que abarcará desde las 18:00 de hoy miércoles hasta las 6:00 del jueves.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021