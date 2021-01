Paty Navidad: "Estamos viviendo un estado orwelliano de dictatura tecnócrata"

Después de un año de pandemia que se ha vivido por el Covid-19, Paty Navidad por fin rompió el silencio de todas sus publicaciones que ha hecho en su cuenta de Twitter sobre el Coronavirus que ha sacudido al mundo entero y ha dejado millones de muertos, entre ellos a cantantes, actores, productores y figuras del mundo del espectáculo.

A su llegada al AICM después de tomar unas vacaciones, la actriz explicó por qué ha mantenido esta postura al decir que este virus es parte de un plan gubernamental y si le importan las críticas que hace su propio gremio sobre sus publicaciones al respecto.

"Mis opiniones son sólo eso, opiniones y no soy dueña de la verdad absoluta", dijo a JDS la actriz, quien lució un sombrero y gafas negras pero sin cubrebocas. Dejó muy claro que ella nunca ha dicho que existe la enfermadad, al contrario, los virus siempre han existido en el mundo.

"Nunca he dicho que el Covid-19 no exista y que el Coronavirus tampoco, he dicho que el Coronavirus ha existido siempre, los virus, las baterias, los parásitos han existido siempre y los parásitos humanos son peores", abundó la rubia.

Mencionó que el Covid-19 que tiene una clave (SARS-Cov-2), "para mí tiene que ver con la inteligencia artificial, con el Covid, quieren acabar con el dinero físico, tiene que ver con la vacunación y tiene que ver con el libro de George Orwell de 1984 que es lo que estamos viviendo, un estado orwelliano de dictatura tecnócrata como el modelo del Partido Comunista chino", señaló Paty Navidad muy segura de sus teorías de conspiración mundial.

Todos estos pensamientos que vierte en las redes sociales, aseguró que los hace gracias a que lee, estudia y luego forma su propio criterio, pero algo muy importante para Navidad es que en la sociedad "se ha perdido el sentido común, hay que cuestionar más lo que estamos viviendo".

La protagonista de telenovelas como "Por amar sin Ley", "Por ella soy Eva" y "La fea más bella", también ha expresado su apoyo al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y ahora que fue tomado el Capitolio por simpatizantes del mandatario que se opone al nuevo orden mundial que se intenta implementar, dijo que lo sucedido en Estados Unidos es una tristeza para todo el mundo.

Finalmente, dijo que ella no se vacunará contra el Covid-19, no usará cubrebocas y seguirá fortaleciendo su sistema inmunológico, como ella sabe, además de seguir opinando sobre los temas que atañen a nuestro país.

