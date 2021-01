El 'Gran Brujo' mexicano predice crisis en Europa y soledad para Trump en 2021

Antonio Vázquez Alba, más conocido como el mexicano "Brujo Mayor" o "Gran Brujo" dio sus predicciones para 2021, este miércoles, durante su conferencia anual de predicción en la Ciudad de México.

"El COVID se empieza a controlar entre mayo y junio, pero no acaba este año. Sigue, sigue, poco a poco, para convertirse en un nuevo virus", anunció Vázquez Alba.

Predijo soledad para el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, y que también sufriría graves problemas de salud. "Podemos ver a un Trump olvidado, al que nadie, nadie lo escucha".

La adivina pronosticó un año difícil para Europa, que se verá afectada por la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19.

"Se acerca la segunda pandemia, que no es COVID, sino la economía. La economía está cayendo increíblemente fuerte en toda Europa. Las personas que no trabajaron tantos meses no tienen un lugar para vivir o un lugar para vivir".