El Zoológico de Berlín celebra la época navideña jugando con árboles de navidad

Puede que las celebraciones navideñas hayan terminado para los berlineses, pero los animales del zoológico Tierpark de Berlín disfrutaron el jueves de su tradicional fiesta de árboles de Navidad mordiendo los árboles sobrantes de la temporada navideña.

"Esto se ha convertido en toda una tradición en los últimos años, que obtuvimos estos viejos árboles de Navidad que no se habían usado antes como árboles de Navidad, como una donación de ciertos proveedores donde también podemos confiar en la calidad de los árboles, que no han sido tratados con ningún producto químico o que, obviamente, no tienen ninguna pieza de decoración ", explicó Philine Hachmeister, portavoz de Zoo y Tiergarten Berlin.