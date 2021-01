Recuperan partes del avión y restos humanos en lugar del accidente de vuelo de Sriwijaya Air

Según los funcionarios indonesios, se han recuperado varios restos humanos y partes del fuselaje en el lugar del accidente del avión de pasajeros de Sriwijaya Air.

Las imágenes del domingo muestran varias partes del avión y bolsas con restos humanos en el puerto de Tanjung Priok en Yakarta.

Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron después de que un avión desapareció en un área entre las islas de Laku y Lancang, ubicadas al norte de la costa de Yakarta.

El vuelo de Sriwijaya Air Boeing 737 desapareció el sábado poco después del despegue de Yakarta. El avión viajaba de Yakarta a Pontianak.

Según se informa, el avión comenzó a perder altitud poco después de la salida, descendiendo 3 mil metros en menos de un minuto. Se informó de que había a bordo 62 personas, incluidos 56 pasajeros y seis miembros de la tripulación.

#UPDATES Divers pull body parts, wreckage and clothing from waters off Indonesia's capital Jakarta, as the military locates a signal it hopes would lead to the wreckage of a jet that crashed with 62 people on board https://t.co/jYesvCu49h pic.twitter.com/FVts9BpTPR

— AFP News Agency (@AFP) January 10, 2021