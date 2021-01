"No se preocupen tanto por los números, sino por aportar valor o generar contenido interesante": Ana Marín llega a #NMTalks

Ana Marín es VP de integración digital e innovación McCANN Worldgroup, Creative strategist con más de 12 años de experiencia en digital, y toda una vida en redes sociales. Periodista de formación, inició su carrera en casa una productora, para después dirigir el área de redes sociales en Havas con clientes como Snickers, Sony TV, GNP, Peugeot y TV Azteca.

Pasó un tiempo como directora creativa asociada en La Doble Vida, y en 2012 se unió como planner a McCANN, donde un año más tarde encabezaría el equipo de medios propios en Chevrolet, ganando los primeros premios digitales de la agencia.

Marín se formó en redes sociales desde los 13 años de edad con su descubrimiento de las salas de chat y MySpace. Por lo tanto, Ana siempre ha intentado mantenerse a la vanguardia en cada novedad de las redes. "Me parece que ahora ya tengo este ojo entrenado para entender las dinámicas sociales. Ya sabes, dar click hasta llegar a las últimas consecuencias, hasta llegar a donde salieron las cosas", mencionó.

Plan: seguir denunciando este tipo de acosos y hacerle vasectomía a todos los que responden defendiendo al vato. Por un mundo sin Tomases. #tomas https://t.co/cy1J5Gajy2 — 💚Ana Marin (@Mujerdepocafe) December 27, 2020

Ana Marín nos contó cuanto le interesan los temas de feminismo y como ha dedicado parte de su contenido a tratar esos temas. No obstante, afirmó que no recibe ataques en redes debido a que su línea está muy bien definida y atrae comúnmente a gente interesada en lo que dice. "He sabido no engancharme nunca y no tengo trolls", aseveró la creative strategist.

Actualmente ocupa una posición regional, liderando a los directores de redes sociales de Latinoamérica, colabora con todas las unidades de negocio de McCann, desarrollando campañas y soluciones digitales para todos los puntos de contacto con los consumidores, y es parte del equipo regional de new business y proyectos especiales.

De igual forma, Marín mencionó que al trabajo en redes hay que considerarlo como tal, ya que se invierten muchas horas en él y puede ser remunerado. Por lo tanto, la VP recomendó que para tener éxito en las redes, más que preocuparse en las métricas que utilizan las pltaformas, es más importante generar contenido interesante o divertido para enganchar a la audiencia. "No se preocupen tanto por los números al principio, sino por aportar valor o generar contenido interesante", aseguró Ana Marín.

Ana Marín ha sido jurado en Le Book y Echo Latam, Speaker en eventos en toda la región y ganado más de 60 premios en festivales como Effies, Círculo creativo, IAB, El ojo de Iberoamérica, Eagle awards y Festival iberoamericano de social media, así como reconocimientos al interior de IPG, por el desarrollo de programas de entrenamiento digital.

