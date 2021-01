Lamar roasts Franklin: GTA V regresa a los memes en redes

Usuarios de internet explotaron su creatividad y recrearon la escena del videojuego Grand Theft Auto V en la que el personaje de Lamar critica a Franklin afuera de su casa con personajes de series y películas animadas, diferentes puntos de vista, e incluso con los actores del doblaje original, Shawn Fonteno y Slink Johnson.

En la escena en cuestión, Lamar se burla del corte de cabello de Franklin llamándolo yee yee ass haircut (expresión urbana poco amable para referirse a algo feo) y le asegura que por esa razón no tiene éxito con las mujeres, mucho menos con una llamada Tanisha.

En septiembre de 2013 Grand Theft Auto V vio la luz para las consolas PlayStation 3 y Xbox 360. En consecuencia, de acuerdo con el sitio Know Your Meme, Lamar roasts Franklin, al igual que el fragmento de Shit, here we go again, se popularizó al poco tiempo del lanzamiento del videojuego. Sin embargo, retomó fuerza a finales de 2020 y principios de 2021 por las nuevas versiones de la escena en YouTube.

Entre los videos más populares en YouTube se encuentran aquellos que retomaron el diálogo original pero hicieron uso de otro personaje que ocupara el papel de Lamar como la rana Kermit, Mario, Darth Vader, Harry Potter, Blancanieves, entre otros.

De igual forma, otros creadores de contenido fueron aún más creativos y cambiaron el punto de vista o la locación de la escena, ya sea haciendo que Lamar insulte al espectador, o Franklin recibiendo las burlas por varios Lamar a bordo de una montaña rusa.

Por su parte, internautas de redes sociales no dejaron pasar el regreso de GTA V a la web y compartieron sus mejores memes al respecto.

That Yee Yee Ass haircut is recommended by 9/10 doctors if you wanna avoid pregnancy and female contact pic.twitter.com/WYNwovgZRp — Tony Soprano (@TheBlueIsIn123) January 12, 2021

