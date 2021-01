En Indonesia 20 Mil personas desplazadas por las inundaciones en Kalimantan del Sur

La provincia indonesia de Kalimantan del Sur declaró el estado de emergencia después de que más de 20 mil personas fueran evacuadas por las inundaciones que azotaron la región el sábado.

Las imágenes muestran a los equipos de emergencia de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNA) trabajando durante la noche para evacuar a los residentes y distribuir alimentos y suministros a los afectados por el desastre.

!PLEASE RT! In Indonesia, there has been major floods in South Kalimantan which has sunk and displaced thousands. Also recently (most recently a couple of hours ago), an earthquake stroke the province of West Sulawesi, injuring hundreds. Any help is appreciated, links⬇️ pic.twitter.com/5NLYHgqaYX

