Mujer le llena la casa de brillantina a su pareja al saber que la engañaba

Una mujer llenó de brillantina la casa de su pareja al enterarse que la engañaba; el video se hizo viral en las redes sociales. En las grabación se puede observar cómo la chica pasa por cada una de las habitaciones arrojando el material brillante.

Aún no se sabe con exactitud la fecha en la que realizó el video, ni qué consecuencias tuvo y si la pareja reaccionó; el video ya ha sido compartido miles de veces. También, los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar, tanto, que hubo comentarios en donde apoyaban la decisión de la mujer y los que creen que la acción fue innecesaria.

acabo de ver un video de una chica que se enteró que su novio la cagó, y ella agarro, fue a la casa, y no rompio nada pero LE LLENO TODO DE GLITTER y DIOS no me parece que exista una forma mas dañina de hacer daño que esa

— 🌈leili (@LeiCiamponi) January 14, 2021