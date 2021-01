“A mayores cierres, mayor amontonamiento” dice María Julia a el Bronco

La presentadora María Julia Lafuente, en su Telediario en canal 6, dio un mensaje muy claro para el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, sobre su inconformidad por el cierre de ciertos negocios los fines de semana ante el aumento de los casos de Covid-19 en el estado.

Bien dicen que "no hay peor ciego que el que no quiere ver" ¿Cómo es posible que el gobernador no se de cuenta que entre más cierres más aglomeraciones hay? pic.twitter.com/iDvVxbRjHM

— Maria Julia Lafuente (@licmariajulia) January 19, 2021