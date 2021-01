Revelan primer avance y fecha de estreno para Godzilla vs Kong

Tras varios meses de retraso por la pandemia de Covid-19, Warner finalmente liberó el primer avance de la película Godzilla vs Kong, producción que enfrentará a dos de los monstruos más icónicos del cine y que llegará a el próximo 25 de marzo.

La película ambientada en el Monsterverse de Warner y Legendary, se estrenará en formato híbrido, por lo que llegará a algunos cines selectos en donde las condiciones sanitarias lo permitan, así como en la nueva plataforma de streaming HBO Max, siendo una práctica similar a la que optó Warner con el remake de Las Brujas y Wonder Woman 1984.

This year, the biggest Warner Bros. premieres are coming to theaters and streaming on HBO Max the exact same day. What movie are you most excited for? 🍿 https://t.co/6Ny7n8JUGk pic.twitter.com/UEMmDlMIy6

— HBO Max (@hbomax) January 16, 2021