Resident Evil Village presenta aterrador avance y revela fecha de lanzamiento

Durante un reciente evento en el Resident Evil Showcase, Capcom liberó un nuevo y aterrador avance del esperado Resident Evil Village, además reveló que la nueva entrega de terror estará disponible el próximo 7 de mayo.

Village será la octava entrega de la saga principal de la longeva y reconocida franquicia de terror, tendrá nuevamente a Ethan Winters como protagonista y una perspectiva en primera persona, además de repetir otras mecánicas de la séptima entrega con inventario, armamento y nuevos enemigos.

La nueva entrega de Resident Evil se ambientará en algún punto de Europa y ofrecerá un escenario mayor al que se mostró previamente en la residencia de los Baker, además introducirá nuevos enemigos con un tinte más sobrenatural alejado de los experimentos del bioterrorismo; entre los nuevos enemigos pueden verse brujas, hombres lobo y un misterioso gigante.

La trama prácticamente sigue siendo un misterio, pero durante el evento, se reveló que Ethan tendrá que buscar a su hija en una aldea y enorme castillo, además Chris Redfield, veterano de la saga y quien protagonizó la primera entrega lanzada en 1996, será un eje medular de la trama al tener una relación mucho mayor con Ethan.

La ambientación y escenarios remiten inmediatamente a Resident Evil 4, entrega lanzada en 2004 y que se ambientó en España, además la existencia de un mercader que brindará al protagonista la posibilidad de obtener armas, aunque aún se desconoce si de alguna manera habrá conexión entre ambos juegos.

“If it’s just looking, window shop away.” The Duke, a mysterious merchant in Resident Evil Village, makes his presence known during the #REShowcase.

