¡Parece que vi a un lindo gatito! Sacan a pasear a cachorro de tigre en Puebla

Vecinos de la colonia La Libertad, Puebla, denunciaron en redes sociales la presencia de un cachorro de tigre, el cual venía atado de una correa por su respectivo dueño. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de enero en las inmediaciones de la Junta Auxiliar La Libertad.

El video difundido en redes sociales por la página de Facebook Municipios de Puebla muestra cómo un hombre paseaba por la calle con el animal sujeto a una correa. En consecuencia, colonos de La Libertad se acercaron al tigre para tomarse fotos.

Captura de pantalla

Sin embargo, habitantes de colonias aledañas reportaron también la presencia del cachorro en las inmediaciones del parque del Cuexcomate, también en la colonia La Libertad.

De acuerdo con El Sol de Puebla, el gobernador de la entidad Miguel Barbosa aseguró que la Secretaría del Medio Ambiente del estado ya está tomando medidas para investigar la procedencia del animal. Asimismo, el mandatario aseveró que, en su opinión, estos animales representan un peligro tanto para los vecinos como para los dueños.

Por su parte, internautas de redes sociales se mostraron asombrados por el trato de mascota que recibe el animal salvaje. “Bonitos animales, sólo gente sin conciencia del peligro si el animal ataca”, manifestó el usuario de Twitter @martindurand1

No obstante, a pesar de que los tigres no son animales domésticos, su posesión no es ilegal siempre y cuando esté autorizado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y se mantenga al ejemplar en condiciones adecuadas de confinamiento.

