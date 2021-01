Maestro entrega comida a sus alumnos en medio del confinamiento en el Reino Unido

El subdirector de una escuela primaria en Grimsby, Zane Powles, que recibió la Orden del Imperio Británico (MBE) por entregar comida a los niños durante el primer confinamiento en Inglaterra, ha reiniciado sus entregas de comida a domicilio en medio del segundo cierre nacional por covid-19.

Well said @MarcusRashford

My rucksacks are back out; shopping last night for packed lunches; & will be back out walking my 7miles delivering the 100 odd meals.

Many other schools will be doing their bit to make sure their children get their FSM😊

Absolutely awesome people.🥰 pic.twitter.com/tvJDirlW5l

— Zane Powles MBE (@zaneyteacher) January 5, 2021