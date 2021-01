¡Llegan del futuro! Terminator y Sarah Connor se unen a Fortnite

Fortnite, el popular battle royale multiplataforma sigue sumando gran contenido para los jugadores y en esta ocasión confirmó la presencia de dos skins inspirados en Sarah Connor y el temido T-800 salidos directamente de la saga Terminator.

Los emblemáticos personajes salidos de la saga de ciencia ficción creada por James Cameron, se pueden adquirir desde la tienda oficial del juego por un total de dos mil 800 pavos (la moneda local del juego) en un paquete que contiene a ambos personajes y algunos artículos estéticos del juego.

Por otra parte si el jugador quiere adquirir los skins por separado, deberá pagar mil 500 por el T-800 y mil 800 por Sarah, ademas de no tener acceso a todas las mejoras estéticas que ofrece el paquete total.

A machine that will never stop.

Sarah Connor and the T-800 are the newest Hunters to arrive on the Island. Grab them in the Shop now! pic.twitter.com/l02H66LjTZ

— Fortnite (@FortniteGame) January 22, 2021