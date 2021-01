Policías detienen a joven que se negó a usar cubrebocas en el Metro Periférico Oriente

La noche del pasado 22 de enero, un joven y su pareja fueron detenidos por elementos policiacos en el interior de un vagón del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la estación Periférico Oriente, luego de que se negaran a usar cubrebocas dentro del convoy.

Surge #LadyPerro, confronta a policía por no permitirle viajar con su mascota en el Metrobús La mujer se negaba a descender hasta que le reembolsaran su pasaje, por lo que todos los pasajeros hicieron una cooperación hasta juntar la cantidad que pidió la inconforme

Una serie de videos difundidos en la página de denuncia ciudadana Denunciómetro Tláhuac, muestra el momento en que la marcha del tren se encuentra detenida por las acciones de la pareja, momentos después entran varios oficiales y le piden a ambos jóvenes que se pongan la mascarilla, pues desde hace meses es un requisito indispensable para ingresar a las instalaciones del STC.

Mujer enloquece y golpea a empleados de pizzería la llaman Lady Pizza Presuntamente la mujer se puso agresiva luego de que no le quisieron vender alimentos por no portar cubrebocas dentro del establecimiento

Al ser abordado por los oficiales, el joven afirmó que era médico, además de haber recibido la vacuna hace unos días, razón por la cual no le encontraba sentido al uso del cubrebocas. Tras escuchar el argumento, uno de los uniformados le pidió el nombre de su vacuna a lo que el joven no pudo contestar y siguió resistiéndose a bajar.

Por este tipo de personas está muriendo gente Tláhuac Denunciómetro Tláhuac Denunciómetro Publicado por Nena Linda en Jueves, 21 de enero de 2021

Luego de varios minutos de diálogo y ante la negativa de descender o usar la mascarilla, los oficiales se vieron obligados a bajar al joven del vagón intentando cargarlo. Pese a que los policías no reaccionaron con violencia, el implicado comenzó a golpearlos e insultarlos: “Ustedes no pueden les hacen falta más huevos” dijo mientras se aferró a un tuvo para que no lo bajaran.

Un pasajero se niega a usar mascarilla y la policía lo saca de vuelo en Rusia El pasajero recibió una multa de alrededor de 7 mil pesos mexicanos

Al logar sacarlo del convoy, el joven molesto comenzó a golpear a los policías para poder safarse, por lo que los oficiales tuvieron que someterlo en el piso y esposarlo, mientras que la chica que acompañaba al implicado, comenzó a reclamar e incluso empujó a otra oficial de policía.

Mujer china se niega a portar cubrebocas, policía la somete y arresta La mujer se negó a usar una mascarilla y varios policías la detuvieron

Tras detener a ambos jóvenes, el tren comienza a reanudar la marcha, mientras que los pasajeros siguen grabando el incidente y se escucha decir que la pareja venía en estado de ebriedad “Mira como se ponen bien locos, aparte venían bien pinches alcoholizados” dice una mujer que estaba grabando momentos antes de finalizar el clip.

1/2 Esto ocurrió ayer en el @MetroCDMX Periférico oriente línea 12 en la noche Policías procedieron a desalojar del vagón a un hombre por no usar cubrebocas,el policía amablemente le pidió que se pusiera su cubrebocas,y el masculino no entendió pic.twitter.com/QU1FOyvfFf — STC Metro CDMX (@STCMetroCDMEX) January 23, 2021

Hasta el cierre de la presente, se desconoce la situación jurídica que enfrentará la pareja por sus acciones, por otra parte los usuarios de redes sociales mostraron una aprobación en general ante la detención, pues afirmaron que dichas acciones irresponsables ponen en riesgo a toda la población.

TE INVITAMOS A CONSULTAR LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO:

¿Quién es la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos? Kamala Harris, próxima vicepresidenta de Estados Unidos, mostró desde niña su interés por la política y la justicia, además de contar con una amplia trayectoria de 20 años

¡Qué susto! Cocodrilo nada con turistas en Tulum Panchito es el nombre del cocodrilo que nada con los turistas

Las duras batallas que han forjado la historia de Joseph Biden Después de dos intentos por llegar a la presidencia, Joe Biden asumirá el puesto el próximo 20 de enero