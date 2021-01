Regalan dos años de renta a empleada de limpieza que perdió su trabajo

Aunque los tiempos son difíciles con la emergencia sanitaria, la situación también ha mostrado la gran empatía y apoyo que se tiene la población ante situaciones adversas tal y como fue el caso de varios inquilinos de un edificio de departamentos, que cooperaron para regalar dos años de renta en un penthouse a una empleada de limpieza que se había quedado sin trabajo.

La mujer de nombre Rosa, había trabajado por más de 20 años en el edificio de condominios ubicado en Nueva York, pero debido a la pandemia de Covid-19, perdió su trabajo y se vio forzada a irse a vivir con su hermana.

This hard working and loyal cleaning woman who hit hard times during the Pandemic was given an apartment thanks to all the people who lived in the building where she worked– She's given a 2 year lease.

