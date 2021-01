Bella de la Vega junto al féretro de su esposo dice: “Me duele porque Gael estaba en México y no fue a verlo al hospital”

Bella de la Vega honró la memoria de su esposo José Ángel García al cumplir su última voluntad que era quedarse con sus cenizas, aunque las va a repartir con su hermana que vive Salamanca, para colocarlas en un nicho donde descansa la mamá del actor y director de cine.

“Van a estar conmigo en mi casa para que me cuide y otra parte me lo pidió la hermana de José para llevarlas a Salamanca con la mamá de él en un nicho”, contó Bella de la Vega a JDS durante el funeral que se llevó a cabo en Gayosso Sullivan.

Con lágrimas en los ojos nos contó los últimos momentos que vivió con su pareja de vida, quien murió por fibrosis pulmonar a sus 69 años de edad.

“Me decía, ‘yo no me quiero morir en una cama de hospital, yo te amo, si me tengo que ir me voy contigo’”, mencionó la actriz. Sin embargo, culpa a su hijo Gael García de no estar con su papá cuando más lo necesitaba.

“Me duele mucho porque Gael andaba en México cuando su papá le hablaba con mucho trabajo, ‘hijo estoy muy mal, ya mis pulmones no pueden más, no sé qué hacer”, contó Bella del actor quien acudió por la madrugada a despedirse de su papá para que nadie lo viera.

“Gael lo tomaba así como ‘cálmate, tómate una pastilla y hazte la prueba PCR, tómalo con calma’. Ya estaba muy mal, yo si oigo así a mi papá o a mi mamá voy a verlo”, detalló de la Vega.

Sin embargo, José Ángel siempre estuvo orgulloso de su hijo Gael García, así como de su otro hijo Emilio, a quienes amaba. "Orgulloso de sus éxitos, desde chiquito vio que tenía el talento en la actuación, le salió mejor de lo que pensaba, ya no quiso hacer telenovelas se fue a otra cosa y voló”.

En el caso de su ex pareja Patricia Bernal, mencionó que ya no tuvieron comunicación después de su separación. “Tenían 30 años tienen de que se separaron cada quien hizo su vida, tomó su rumbo”, dijo la actriz de 34 años.

Cabe señalar que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) es quien se encargó de los servicios funerarios, además de los gastos de hospitalización.

