Policías en Indonesia obligan a hacer lagartijas a turistas sin cubrebocas

Las autoridades de Bali en Indonesia, decidieron aplicar una nueva medida como sanción para aquellos que no usen cubrebocas, por lo que ahora aparte de las multas económicas, los infractores se verán obligados a hacer lagartijas.

Un clip compartido en Twitter por Tourism Review muestra a un hombre ser retenido por los elementos policiacos locales, tras unos instantes de diálogo, le informan que deberá someterse al acondicionamiento físico como castigo ante no usar la mascarilla, por lo que el turista sin mostrar descontento, realiza las lagartijas.

Tourists in Bali forced to do push-ups – the punishment for not wearing a face mask pic.twitter.com/7BqUBmC1Wl — Tourism Review (@Tourism_Review) January 21, 2021

El mismo clip muestra que tras castigar al turista, otros dos jóvenes recibieron la misma sanción y fueron obligados a hacer las flexiones mientras los policías grababan desde diversos ángulos el castigo.

Según menciona el medio Sin Embargo, la sanción se aplica para los turistas que no tienen dinero para pagar los 7 dólares de multa por no usar la mascarilla, además detalló que el castigo por no tener la mascarilla bien puesta es de 15 flexiones, pero si no se lleva ninguna protección el número asciende a 50.

La misma fuente asegura que las autoridades de la isla paradisiaca,están considerando deportar a los extranjeros que violen las medidas sanitarias como el no uso del cubrebocas aunque al cierre de la presente se desconoce si alguien ha sido expulsado por lo mismo.

