¡Aún hay más! Revelan nuevo avance de Raya y el último dragón

A través de su canal de YouTube y redes sociales, Walt Disney Animation Studios reveló este 26 de enero el segundo adelanto de su próxima entrega de animación Raya y el último dragón, la cual se espera que se estrene en salas, o en su defecto a través la plataforma de streaming de la productora, el próximo 5 de marzo.

Cargada de orientalismo y referencias a la mitología del sureste asiático Raya and the Last Dragon nos relata la travesía de su heroína, Raya, y su búsqueda por el último reptil fantástico de la tierra mágica de Kumandra, la cual fue defendida 500 años atrás por los dragones.

No obstante, el mal ha vuelto, y los dragones se extinguieron casi en su totalidad para defender Kumandra. Por lo tanto, Raya tendrá que enfrentarse a muchos peligros para encontrar al dragón y así restaurar el equilibrio de su mundo.

On March 5, join Raya on her quest to find the last dragon. See Disney’s Raya and the Last Dragon in theaters or order it on @DisneyPlus with Premier Access on March 5. Learn more: https://t.co/VbE7d6KNRP pic.twitter.com/54wfglZWMQ

