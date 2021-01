En Estados Unidos una mujer se niega a usar correctamente el cubrebocas en vuelo y es arrestada

En redes sociales se viralizó un video en el que una mujer se niega utilizar la mascarilla correctamente mientras gritaba discursos sobre la tiranía de las asistentes del vuelo; al aterrizar, la policía interfirió para llevársela detenida. El vuelo se llevó a cabo por parte de la aerolínea American Air.

Tonight this lady refused to wear her mask abord the @AmericanAir flight from Charlotte NC towards #WashingtonDC DCA. She was yelling and gave a speech about “tyranny”. The passengers in neighboring rows moved.

She calmed down when officers in civilian outfit intervened#COVID19 pic.twitter.com/h95v9ddpXH

— Emir Sfaxi (@EmirSX) January 11, 2021