La osa 'Ina' vivió 20 años en cautiverio, fue liberada y aún cree estar enjaulada

‘Ina’ fue por 20 años habitante en cautiverio de un zoológico en Rumania, donde vivía con su hermana en el mismo espacio hasta que por fin fue liberada en un habitad natural, pero aún viviendo en libertad, las marcas de vivir encerrada no han dejado a la osa pues continúa pensando que vive en una jaula.

After 20 year of captivity Ina the bear is still trapped in her virtual cage. Whenever you go to visit a zoo with tiny cages or a circus where bears perform remember this. #FreedomPlanet #animals #sanctuary #Libearty pic.twitter.com/ng6egCgU5l

La osa fue liberada en el Santuario Liberty donde ahora trata de llevar una vida normal, pero no ha podido lograrlo pues en su cabeza ella sigue viviendo encerrada, ya que ha sido captada en varios momentos dando círculos en una sola zona del santuario, como si se encontrara en el zoológico.

Varios empleados del santuario calificaron este hecho como el estrés postraumático por tantos años de aislamiento y además de que compartieron este hecho para crear conciencia de los daños que causa la vida en cautiverio.

Dear she is doing this from time to time, not all the time. For example Ina is sleeping for 5 days now! Here she is! pic.twitter.com/lrefmZCbbK

— Libearty Sanctuary (@LibeartyBears) January 21, 2021