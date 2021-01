Paty Cantú revive un viejo amor con su nueva canción 'Odiarte' a lado de Lasso

Paty Cantú se define como una cantante que siempre apuesta por la sinceridad en sus letras, pues en cada una de sus canciones logra mostrar experiencias que han marcado su vida desde sus raíces mexicanas hasta el desamor. Bajo esta premisa, la cantante creó el tema Odiarte, que interpreta a lado de Lasso, en donde muestra su lado más vulnerable y recuerda un amor que siempre estará presente en su vida: su eterno resplandor.

"En lo personal este tema me provocó muchísimos sentimientos a la hora de crearlo e interpretarlo, lloré mientras la hacíamos y también cuando la cantaba en el estudio. Se trata de un amor que es incondicional, que no depende en qué tipo de relación estás con alguien, hay personas que conoces y que son almas gemelas pero, a veces, el destino no quiere que termines con esa persona y de repente pasa el tiempo y duele, aunque tenga otra novia o yo esté con alguien más, no puedo negar el amor y lo bonito que representó esa persona en mi vida y prefiero decirle ‘no te quiero olvidar y no te puedo odiar’. Es aceptar la circunstancia en la que tenga que querer a esa persona en mi vida, hay amores que son así de fuertes", mencionó la cantautora.

La creadora del disco La mexicana destacó que siempre está dispuesta a explorar sus emociones a través de la música, por lo que puede realizar tanto una canción de amor como una de protesta o de equidad de género, el cual es uno de los temas que más apoya en su carrera.

"Mis canciones son muy sinceras por eso a veces son raras como yo, en mi caso surgen de una necesidad de desahogo o de protesta, son necesidades distintas de expresión, por eso tengo canciones que son más alternativas y en proyectos que son aparte como 911 con Aczino, Muelas de Gallo y West Gold, en un género que no es el común denominador para mí como el rap o el hip hop, donde protestamos en contra de la violencia de género", comentó.

El coqueto mensaje de Paty Cantú a Juanpa Zurita que desata rumores de una relación entre ambos Paty Cantú mantiene sus coqueteos con el investigador de ¿Quién es la Máscara?

En cuanto a su colaboración con Paty Cantú, el cantautor venezolano Lasso aseguró que la mayoría del tiempo dice que no a las colaboraciones por miedo a que no resulten bien. Sin embargo, la canción lo conmovió, además de su admiración por Paty Cantú desde hace muchos años.

"Cuando yo escucho una canción busco lo que me hace sentir, independientemente de si el tema dice algo muy explícito o muy directo y eso fue lo que me pasó con Odiarte porque cuando escuché a Paty cantando sentí que era muy real, no finge nada y al final son esas canciones las que más impactan", indicó.

La cantante presentó su nuevo disco La mexicana / Cortesía Ocesa Seitrack

Actualmente Paty Cantú se encuentra en uno de los momentos más especiales de su carrera tras el estreno de su disco La mexicana, que ha logrado posicionarse entre los primeros lugares de las listas de popularidad con temas como Conocerte y Cuando vuelvas.

"La mexicana está siendo en mi vida una etapa muy importante como artista y como ser humano, es el periodo donde todos nos hemos encontrados con miedos e incertidumbre por la pandemia y también enfrente mi peor miedo en la vida que es estar sola y forzada a estar conmigo", enfatizó.

Más sobre Paty Cantú…

Video. La tapatía explicó que el clip musical lo filmó junto a Lasso y está inspirado en la película Eterno resplandor de una mente sin recuerdos con tomas realizadas en formato VHS.

Proyectos. La cantante forma parte de la organización She is the music de Alicia Keys y este año buscará unir nuevos talentos hispanos con anglos, así como dar becas a mujeres en la música.

Autores. El tema Odiarte fue coescrito por Paty Cantú, Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Pablo Arévalo y Ana Paola Lynch.

Unión. Lasso afirmó que este tema es un balance perfecto de la esencia de Paty Cantú con la melancolía que lo caracteriza. “Es una banda que tiene recuerdos de un amor que se queda por siempre”, afirmó.

Hits. La canción fue producida por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, quienes fueron los productores del éxito de Luis Fonsi, Despacito.

Violencia de género. Paty Cantú busca hacer conciencia sobre este tema con canciones como 911 y siempre promueve la equidad de género.

Adelantos. La cantante planea estrenar un próximo sencillo en abril, que también formará parte de su nuevo disco La mexicana.

Diversidad. Cantú expresó que siempre busca salir de su zona de confort y experimentar con nuevos géneros musicales, por lo que La mexicana está conformado de un abanico de mezclas musicales.

Luchadora. La cantautora de 37 años de edad afirmó que ha lo largo de su vida ha tenido que luchar con situaciones difíciles como el fallecimiento de su sobrino.

Colaboraciones. Para el disco La mexicana, Paty Cantú colaboró con artistas como Hispana, Camila Fernández, Arcano, entre otros.

Temas. El material discográfico de Paty cuenta como Hoy no, Llévame contigo, Mírame, Ansiedad, No hacemos nada, Cuando vuelvas, entre otros.

Michelle Renaud y Danilo Carrera aparecen juntos y hay rumores de reconciliación La pareja terminó su relación de manera amistosa

También puedes ver: