El volcán Etna aumenta su actividad expulsando lava y ceniza

Las imágenes filmadas el sábado por la noche muestran el volcán Etna expulsando lava y humo en Catania, Sicilia, mientras persisten la actividad y los temblores en el mayor volcán de Europa.

El volcán siciliano volvió a entrar en erupción hace varios meses alternando diferentes intensidades de actividad.

LOOK: Mount Etna, Europe’s most active volcano, erupted with lava several times on Saturday night pic.twitter.com/b0JS5A3Xwo

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 31, 2021