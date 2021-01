Ricardo Anaya ayuda a mujer a localizar a su hijo desaparecido en Veracruz

Durante su gira por mil municipios del país Ricardo Anaya se entrevistó con Laura Mendoza, una madre de Poza Rica, Veracruz , quien le pidió ayuda para poder localizar a su hijo desaparecido desde 2016 y mostraron su preocupación por el aumento de desapariciones en el país.

Estuve en Poza Rica, Veracruz. Laura me pidió ayuda para difundir el caso de su hijo desaparecido. No puedo pensar en algo más doloroso y desgarrador que no encontrar a un hijo o a una hija. Si alguien tiene información, por favor escríbame. Gracias por compartir. pic.twitter.com/vr4xLRmhad

