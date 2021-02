En Bolivia, policías desmantelan fiesta clandestina que acaba en estampida

En Quillacollo, Bolivia, elementos policiacos de la ciudad desmantelaron una fiesta clandestina en donde los integrantes de la misma ocasionaron una avalancha de gente que intentaba huir del lugar. La policía de Bolivia acababa de entrar en este club nocturno donde más de 70 personas se reunían ilegalmente.

Police raid illegal nightclub in Bolivia, leading to a stampede, with patrons breaking through the venue's gates to escape arrest. No serious injuries reported. https://t.co/EwoCGlCTwA pic.twitter.com/XSWiOx7Dp7

