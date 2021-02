Extraño fenómeno cubre las playas de Mar del Plata con una gruesa capa de espuma

Varias playas de la ciudad de Mar del Plata lucían cubiertas por una gruesa capa de espuma este miércoles. Las imágenes muestran a niños y adultos disfrutando y tomándose fotografías en medio de la gruesa en inusual capa de espuma que cubrió en plena temporada de verano las playas de uno de los principales destinos turísticos de Argentina.

“Es una situación algo extraña, mucha gente tiene miedo y no la toca, también hay gente que se divierte, algunos te dicen que hace bien, otros que hace mal, pero bueno, es una situación extraña”, dijo Alexis Ocampo, un trabajador de seguridad. “Es algo nuevo para nosotros, pero fue analizado para la tranquilidad de la población y no pasa nada, no es nada grave”, señaló Rodrigo Vacas, un salvavidas.

Según reportes, el extraño fenómeno se debe a la combinación del oleaje con altas concentraciones de materia orgánica presente en la costa atlántica argentina. La espuma no presenta riesgos para los bañistas.

