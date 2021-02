¡Increíble! Ofrecen descanso en casas rodantes a personal médico de Portugal

Propietarios de casas rodantes de todo Portugal han cedido sus vehículos a los trabajadores sanitarios de primera línea contra el Covid-19, como parte de una iniciativa conocida como "Cama Solidaria".

Las imágenes filmadas el pasado 4 de febrero en Lisboa muestran a los voluntarios asociados al proyecto organizando una serie de donaciones que incluían ordenadores portátiles para niños que reciben educación en casa y productos de higiene para los trabajadores sanitarios.

"Cama solidaria es un movimiento que pretende proporcionar tiempo y comodidad a los profesionales de la salud", dijo uno de los organizadores del proyecto. "¿Cómo? Tenemos una página web y si tengo una autocaravana o una casa puedo ponerla a disposición de los profesionales sanitarios. Si soy un profesional de la salud, puedo decir 'necesito una casa y una cama"".

"Todavía no he terminado porque nuestra misión aquí es ser olvidados. Seré feliz cuando nos olviden. Es una señal de que la gente ya no nos necesita", continuó el organizador de la iniciativa.

Portugal ha registrado alrededor de 741 mil casos de Covid-19 y 13 mil 257 muertes relacionadas, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

