¡Vi a otro lindo gatito! Captan a cachorro de tigre paseando por Puerto Vallarta

Habitantes de Puerto Vallarta, Jalisco, captaron a un cachorro de tigre blanco asomándose por la ventana trasera de un vehículo particular que circulaba por el barrio El Pitillal. El suceso ocurrió por la noche del pasado 3 de febrero y fue captado por otro automovilista con su teléfono celular.

El video difundido en redes por la cuenta de Facebook Conciertos Vallarta muestra cómo el conductor de otro automóvil se percató de la presencia de un tigre blanco en el vehículo de adelante, por lo que intentó filmarlo con su celular.

Instantes más tarde, el felino sacó medio cuerpo a través de la ventana, quien aparentemente portaba un collar para mascotas, y fue grabado finalmente por el automovilista. No obstante, el hombre tras la cámara terminó la toma y guardó el móvil.

Por su parte, internautas de redes sociales se mostraron indignados ante el hecho y etiquetaron a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) en su cuenta oficial de Twitter para que esclareciera el caso.

En los últimos meses, usuarios de redes han reportado avistamientos de cachorros de tigre siendo paseados en espacios públicos como en la Ciudad de México en septiembre de 2020 y en la capital de Puebla en enero de este año.

No obstante, a pesar de que los tigres no son animales domésticos y no se recomienda el trato como mascotas, su posesión no es ilegal siempre y cuando se pida autorización a la PROFEPA y se mantenga al ejemplar exclusivamente en confinamiento.

Hasta el cierre de la presente, las autoridades de la PROFEPA ni del estado de Jalisco se han posicionado al respecto.

