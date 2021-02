Polvo del Sahara tiñe de marrón la nieve de Andorra

La nieve de las montañas del Pirineo quedó teñida de marrón debido al polvo del Sáhara, que quedó suspendida en el aire y cayó a la tierra por la lluvia.

Las imágenes grabadas en la estación de esquí de Grandvalira en El Tarter, Andorra, el sábado, muestran a gente bajando por una pista de esquí teñida con este particular color marrón.

Dust from Sahara has turned Andorra into a martian landscape! #andorra

🎥 @montpackers pic.twitter.com/kgjwqAg0Iw

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) February 6, 2021