¡Qué terrible! Hombre empuja por la espalda a abuelo de 91 años

El pasado 31 de enero en Oakland, Estados Unidos, un hombre empujo con brutalidad por la espalda a una persona mayor de 91 años por una calle cercana a Chinatown (el barrio chino de la ciudad).

⚠️ WARNING: this video is hard to watch. Another shocking attack in Oakland’s Chinatown. 8th and Harrison Streets. Outside the Asian Resource Center.

20+ robbery/assault incidents in the neighborhood according to the Chinatown Chamber president. https://t.co/9bo9PzuqiL pic.twitter.com/8h6dkNA1TG

— Dion Lim (@DionLimTV) February 4, 2021