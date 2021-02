"Cada vez que una mujer se vuelve protagonista de su vida, aunque cuente la de otros, cuenta la suyaâ€: Ãngeles Mastretta llega a #NMTalks

Ángeles Mastretta, literata y periodista mexicana, ha definido junto a otras escritoras el panorama de la literatura nacional del siglo pasado y el presente, entregando a sus lectores historias de mujeres fuertes y adelantadas a su época como Catalina Guzmán, Emilia Sauri o la tía Daniela.

Nacida en la ciudad de Puebla en 1949, sitio donde ocurren varias de sus novelas, se formó como periodista en la UNAM y colaboró en medios como La Jornada, Excélsior, Proceso y Ovaciones. En 1985 Mastretta publicó su primera novela, Arráncame la vida, la cual fue un éxito de ventas y contó con una adaptación cinematográfica en 2008.

Para la novelista, quien su intención con Arráncame la vida era al principio exhibir el ámbito de los caciques del México posrevolucionario y terminó encantando a su público con el despertar de su narradora Catalina Guzmán: “cada vez que una mujer se vuelve protagonista de su vida, aunque cuente la de otros, cuenta la suya”.

Cuartoscuro

Sobre Arráncame la vida, la autora poblana aseguró que, a pesar de que Catalina se enamora de un hombre monstruoso como Andrés Asencio en los años 1930, la situación sigue ocurriendo hoy en día. Sin embargo, Mastretta pidió que no se culpe a las mujeres: “ No hay que victimizar a la víctima, los que están mal son ellos y el patriarcado que posibilita que existan"

De igual forma, la literata explicó que, de acuerdo a la reinvención que ha hecho de su propia novela casi 36 años después de su publicación, es que al personaje de Carlos Vives no era en realidad tan encantador, sino narcisista y que tal vez no quiso Catalina tanto como ella a él. No obstante, la autora afirmó que su aparición en la trama le sirvió a Catalina para descubrir su libertad.

Por otra parte, Ángeles Mastretta manifestó que Emilia Sauri, la protagonista de su novela Mal de amores (1996), es la más parecida a las mujeres de hoy en día, aunque sea un personaje nacido en el siglo XIX, ya que, de acuerdo con la autora, fue educada por sus padres para ser independiente.

“Es una mujer educada como yo quise educar a mi propia hija. Es una mujer que tiene 17 años en 1910 y se comporta como una niña que tiene 17 años en 1998. Es una mujer que tiene una protección que la hace no más valiente, sino más audaz. No piensa que es original siendo quien es, piensa que eso es lo que debe de ser”, expresó la escritora sobre su personaje.

