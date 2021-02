Lanzan nueva versión electoral de “Bichota” para elecciones en Acapulco; candidato se deslinda

Luego de que en días pasados se lanzara un spot musical en donde se modificara la canción “Bichota” para adaptarla al ámbito electoral en supuesto apoyo al aspirante a la presidencia municipal de Acapulco, Jacko Badillo, el integrante de Morena se deslindó de la producción y mencionó que probablemente fue hecho por simpatizantes.

¿Quires hacer crecer tu dinero? Conoce las opciones que Iban Wallet tiene para ti

Mediante una entrevista para VO Noticias, el morenista recalcó que no tuvo ningún participación directa en la producción del audiovisual, además negó que dicho material hubiera sido realizado para perjudicar su imagen: “Desconozco el origen del video, pueden consultar mis páginas oficiales y no hay, quien lo haya hecho seguro no se imagino que se convertiría en algo viral”, mencionó.

Captura de pantalla

Pese a mostrarse agradecido, Badillo pidó a las personas implicadas que bajaran o modificaran el metraje, pues según el aspirante, se usaron imágenes de una agencia de baile sin autorización, lo que generó furia en los bailarines.

El clip difundido el dos de febrero, muestra diversas tomas de Acapulco mientras suena una letra en apoyo a Jacko Badillo mientras pasan imágenes de él ayudando a diversos pobladores de Acapulco.

Debido a lo particular del clip y de la letra, causó sensación en redes sociales.

Lo más visto en Publimetro TV:

"¿Cuál pandemia domada?": Ricardo Anaya critica el manejo de la pandemia en México El video difundido en redes oficiales de Ricardo Anaya muestran al político en su visita a Uruapan, Michoacán, desde donde criticó el manejo de la pandemia en México