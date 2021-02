Golpiza a abuelita en Tlalpan desata furia en redes sociales; nieta acude a salvarla

Un clip difundido a manera de denuncia ciudadana por la página Tlalpan Vecinos, muestra el momento en que un hombre, presuntamente agrede física y verbalmente en varias ocasiones a una mujer mayor en las inmediaciones de Fuentes Brotantes, Alcaldía Tlalpan; tras la viralización del contenido, la nieta de la mujer afectada acudió a la zona para llevarse a su abuelita.

El material viralizado cerca de las 3 pm de este 10 de febrero, muestra a la persona de edad avanzada sentada en un sillón, cuando tras unos instantes de calma, aparece otro hombre quien comienza jalarla “Orale, acomódese bien, ándele” y tras acomodarla en el sillón, le suelta una bofetada en el rostro

⚠️Fuerte Video⚠️#DenunciaCiudadana. Una persona de la tercera edad fue agredida aparentemente por su hijo. Los hechos sucedieron en Fuentes Brotantes. pic.twitter.com/Ld3Vx77KE6 — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) February 10, 2021

Luego de lo anterior, el agresor sale de cuadro y la mujer se queda tranquila en el sillón, pero nuevamente regresa su presunto familiar y ahora le suelta un golpe directo en la frente, a lo que ella sólo responde con un quejido muy débil de voz “¿Qué quieres?” grita el hombre antes de darle otra cachetada.

Tras la difusión del material en redes, los internautas inmediatamente mostraron su repudio ante la violencia contra la persona mayor, por lo que exigieron a las autoridades tomar cartas en el asunto para sancionar al presunto agresor, además de difundir la aparente dirección y datos sobre la víctima.

AMIGOSSS!!! hiervo de coraje!!¡ 😡😡 Por favor ayudenme a compartir!! se los pido, que se pueda sacar a esta señora de… Publicado por Katherine Alberto en Miércoles, 10 de febrero de 2021

El alcance del video fue tanto que incluso la cuenta oficial del C5 de la CDMX así como la Fiscalía, contestaron el tuit original pidiendo que brindaran datos para una pronta atención e interpusieran la denuncia correspondiente.

Buenas tardes, nos podrían compartan vía MD mayores datos para brindar la atención correspondiente por favor. — C5 CDMX (@C5_CDMX) February 10, 2021

Cerca de las 5 de la tarde, la supuesta nieta de la mujer acudió al domicilio en un taxi para poder llevarse a su familiar, mientras que varios vecinos de la zona, se acercaron a ella para motivarle a denunciar al presunto agresor de la mujer, quien incluso aparece en el clip pero no hace ningún comentario respecto a las agresiones.

Pese a la insistencia de los colonos, la nieta hace caso omiso a las recomendaciones de denuncia, pues afirma que ella no estuvo presente: "Yo no vi el video ni estuve, me pueden decir algo pero yo no lo sé" menciona.

Se hace bien pendeja la nieta!!!!🤬 — salsa_mix (@PeeterClassico) February 10, 2021

Al cierre de la presente se sabe que la abuelita se fue al domicilio de su nieta, en donde recibirá apoyo de un cuidador y además esperará el turno para vacunarse contra el Covid-19, mientras que el presunto agresor no enfrentará cargos puesto que nadie levantó la denuncia.

