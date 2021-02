¡Qué divertido! Jóvenes y policías de Ámsterdam juegan a lanzarse bolas de nieve

Miembros de la policía de Ámsterdam, Países Bajos, se "enfrentaron" amistosamente con bolas de nieve a adolescentes que disfrutaban de la nieve durante la noche del pasado 7 de febrero. El suceso ocurrió en la plaza Dam, en el centro de la ciudad.

Las imágenes registradas por Junkin Media muestran a los uniformados y los jóvenes divirtiéndose con la nieve, la cual sorprendió a la capital neerlandesa desde el pasado 4 de febrero.

No obstante, a pesar que las autoridades locales declararon estado de alerta por las tormentas de nieve en el país, no impidió que los ciudadanos disfrutaran del clima invernal que no tenía la misma fuerza desde 2011.

