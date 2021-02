“Les juro que no soy un gato” dice abogado que no puede quitar filtro de conferencia virtual

Pese a llevar cerca de un año usando plataformas digitales para la comunicación debido a la emergencia sanitaria, muchas personas aún siguen teniendo problemas técnicos de diversa formas, tal y como fue el caso de un abogado estadounidense que sin querer activó un filtro de gato durante una conferencia y no supo como quitarlo.

El divertido incidente de menos de un minuto de duración, muestra una audiencia que ocurrió el pasado martes en Texas, mientras el fiscal del condado Rod Ponton, aparentemente por error activa el filtro del felino e intenta con desesperación quitarlo sin éxito por varios minutos

“¿Pueden oírme? Estoy aquí en vivo y les juro que no soy un gato” dice el fiscal mientras su rostro felino muestra ojos de tristeza y desesperación "Les juro que no soy un gato" repite mientras su asistente intenta quitar el filtro sin éxito.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K

