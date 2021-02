Policía dispara una bala de goma a joven que pedía justicia por Úrsula en Argentina

En Rojas, Argentina, un policía disparó una bala de goma en la cara de una joven que buscaba justicia por el feminicidio de Úrsula, quién amaneció apuñalada y con evidentes signos de violencia.

En el video muestra el momento exacto en qué Nerina, amiga de la víctima del feminicidio, está protestando en medio de la calle, dirigiendo sus protestas hacía elementos policíacos que se encontraban en el lugar. Segundos después, dos de sus amigos, insisten en que Nerina retome camino hacía un lugar seguro, antes de que los dos elementos de seguridad actúen; en seguida, la joven cae al suelo por un impacto de bala que dio en su cara, muy cerca del ojo.

Estos encuentros que buscan justicia en el caso, pretendían ser pacíficos pero terminaron en encuentros violentos entre los asistentes y la policía en Rojas, Argentina. Hasta ahora, el presunto asesino está detenido. El resultado de los encuentros entre protestantes y la policía dejó un saldo de nueve personas arrestadas por disturbios y resistencia a la autoridad; cuatro de ellos son menores de edad.

En una entrevista que dio Nerina para un medio argentino, aseguró que se encuentra bien de salud y que la bala estuvo cerca de sacarle un ojo.

“Me pegaron el tiro y después me trasladaron a urgencia. Tuve suerte. Me enteré a las 9 de la noche de lo que había pasado y a las 12 ya estaba acá en la comisaría. No quería lastimar a nadie, solamente vine a pararme a pedir justicia”, dijo.