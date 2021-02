"Nos estamos muriendo": migrantes piden ayuda al sofocarse en camión cisterna en Texas

Autoridades de Estados Unidos investigan la desaparición de cerca de 80 migrantes en San Antonio, Texas, a partir de que el pasado 8 de febrero recibieran una llamada del 911 en la que un hombre reportó estarse sofocando junto a otros indocumentados en un camión cisterna.

En el audio compartido en redes sociales se escucha a un individuo solicitar ayuda en español a las autoridades policíacas a través del número de emergencia 911. Sin embargo, al no poder dar más señas sobre su ubicación, las autoridades no lograron acudir al llamado.

80 immigrants have been missing since MONDAY (san antonio, tx) and are being held in a white tanker truck with obviously limited oxygen, just by spreading you can help find them and raise alarm

