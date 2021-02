“Aquí no es restaurante” pequeño regaña a su padre durante clase online

En un divertido video compartido en redes sociales un profesor fue víctima de la broma de su pequeño hijo, todo mientras daba una clase online que lo convirtió en viral.

captura de pantalla

Durante su clase el profesor se encontraba platicando con dos alumnas cuando el menor entró interrumpiendo la clase y preguntando a su papá que si iba a comer, a lo que rápidamente le contestó que sí, para que el niño se retirara y pudiera seguir con la clase sin contratiempos, pero no fue así.

Todo por que el niño lanzó una respuesta que hizo estallar las risas y convirtió sin pensarlo, ese momento en un video viral.

“Ah pues ahorita, aquí no es restaurante” fue lo que el niño le dijo a su padre a manera de presión para que fuera inmediatamente a comer y no hiciera esperar más. “Ahorita voy , ya voy” le replicó el señor y nuevamente su hijo le dijo efusivamente “aquí no es restaurante dije”.

El momento causó las risas de las alumnas y el profesor que veían el divertido incidente, tras esto el video alcanzó casi los 300 mil me gusta y miles de compartidos en redes.

