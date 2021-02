Taxista provoca fuerte choque en la carretera federal a Cuernavaca

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 25 de la carretera federal México-Cuernavaca, luego de que un taxi sin placas se estampara de frente contra dos vehículos, todo por que el taxista perdió el control de su automóvil.

captura de pantalla

Al rededor de las 8 de la noche del sábado 13 de febrero, el taxista invadió el carril contrario lo que ocasionó que golpeara de lleno a otro automovilista al que dejó en estado grave, pues reportaron que tenía contusiones y fracturas de consideración por lo que fue trasladado a un hospital.

Choque en Kilómetro 25 de la Carretera Federal a Cuernavaca: Un taxista embiste dos carros, lastima a un conductor que va grave al hospital y niega los hechos. Ahora rinden cuentas en el MP de Tlalpan. @ElUniversalDF @OEMenlinea @israellorenzana https://t.co/FZWuMZRxGB pic.twitter.com/rur0kg5aUM — Carlos (@cr_cdmx) February 14, 2021

Al ser trasladados ante el Ministerio Público en Tlalpan, el taxista no contaba con licencia de conducir y el vehículo no tenía placas, además negó que haya sido responsable del accidente y que no había invadido los carriles contrarios, pero con los videos comprobaron que esto era falso.

Así quedó VW impactado por el taxista A10270. Conductor fue trasladado al hospital con múltiples fracturas. Taxista niega los hechos. pic.twitter.com/AyyPPwq8Nq — Andri1489 (@Andro1489) February 14, 2021

