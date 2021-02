Arrastran a mujer fuera de un bar tras negarse a usar cubrebocas

Por negarse a usar cubrebocas, una mujer fue arrastrada hacia afuera de un bar en la ciudad de Chattanooga, Tennessee, por el personal de seguridad del lugar, el cual le advirtió que no podía permanecer en el establecimiento sin mascarilla. El incidente ocurrió el pasado 30 de enero por la noche.

El video compartido en redes sociales por el usuario de Twitter @davenewworld_2 el 14 de febrero exhiben cómo un elemento del personal de seguridad del Chattanooga Billiard Club tomó del cabello a la mujer que presuntamente se negó a colocarse un cubrebocas y la arrastró fuera del local ubicado en el centro de la ciudad.

Anti-masker in Tennessee gets dragged out by security for not wearing a mask pic.twitter.com/ynZlx4fiux

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) February 14, 2021