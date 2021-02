Violeta Isfel dice "no" a only fans ni revistas para caballeros: “Me siento bien encuerada en mi casa”

Violeta Isfel es de las actrices que la pandemia por el Covid-19 la hizo reinventarse para generar nuevos ingresos para su familia, con la creación de unas hamburguesas caseras en su casa de Tizayuca, Hidalgo con las que entró al mundo empresarial con la apertura de su segunda sucursal en la Ciudad de México.

“Lo que agradezco de la pandemia es que me sacudió de una zona de confort y me dio la oportunidad de experimentar cosas nuevas, me llena de gusto como actuar, estoy aprendiendo mucho porque de empresaria no sé nada”, dijo a JDS sonriente durante su apertura en la colonia Claveria.

Acompaña de su familia, su equipo de trabajo y su padrino “burgerman”, la ojiverde se mostró feliz de este proyecto que le apasiona tanto como la actuación. “Es un lugar pequeñito como se podrán dar cuenta porque nunca podremos saber el semáforo en qué color, además siempre nació para llevar”, comentó.

Además, está por crear un jingle que sea el distintivo de este lugar, por lo que aprovechó para decirle a Marcelo Lara (burgerman) que le ayude junto a su banda Moderatto a crear esta parte musical. “¡Ay! ¿ya sé quién me va a ser la rola de isfel burgers?”, dijo la actriz que actualmente participa en “Me caigo de risa”.

Otra cosa que descubrió durante el confinamiento, fue su sensualidad retratada por su esposo, quien sorpresivamente le toma fotos y ha compartido en sus redes sociales causando sensación y likes por sus fans.

“El chiste es que me las toman y no me entero son los momentos más bonitos”, apuntó Violeta quien tampoco piensa en tener su cuenta personal de únicos fans. “No se preocupen no necesitamos only fans, el día que me agarren en cueros yo se las comparto”.

Por ello no volvería a posar para una revista como lo hizo hace algunos años para Open, donde no estuvo muy a gusto. Reveló que el lugar donde se siente plena, libre y si compromiso de gustarle a nadie más que a ella y su esposo es su dulce hogar donde “me siento bien encuerada en mi casa, por eso mi esposo tomó las mejores fotos”, indicó Isfel.

